Lanazione.it - Maltrattamenti agli anziani nella Rsa. I gestori si difendono: "Noi innocenti"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Hanno deciso di raccontare la loro verità, in attesa dei prossimi sviluppi del processo. Vincenzo D’Isanto, 53 anni, originario di Castelfiorentino e Debora Campanozzi, 53 anni di San Severo, sono stati rinviati a giudizio lunedì scorso, per tutti i reati contestati dal pm Elena Leone, in quanto exdella Rsa privata “Oasi di pace“ di Bagni di Lucca, nel novembre 2022 vennero arrestati dai carabinieri con pesantissime accuse di. Il gup Antonia Aracri ha fissato il processo per il 5 dicembre prossimo davanti al tribunale collegiale presieduto dal giudice Nidia Genovese. I difensori dei due imputati hanno deciso di non avvalersi del rito abbreviato, come era stato invece ipotizzato alla vigilia dell’udienza gup, ma hanno anzi chiesto al giudice il non luogo a procedere.