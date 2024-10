Libano, Netanyahu: “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni: “Inaccettabile” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non arretra in Libano e "farà tutto il necessario per vincere la guerra". Il premier Benjamin Netanyahu L'articolo Libano, Netanyahu: “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni: “Inaccettabile” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Libano, Netanyahu: “Via i caschi blu”. Idf sfonda base Unifil. Meloni: “Inaccettabile” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non arretra ine "farà tutto il necessario per vincere la guerra". Il premier BenjaminL'articolo: “Via iblu”. Idf: “” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

