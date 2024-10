Le Iene, zio Michele e l'orrore su Sarah già morta: "Volevo violentarla, ma...", parole choc (Di lunedì 14 ottobre 2024) Partiamo da questo assunto: la tv del dolore piace agli italiani, ancora e sempre. Basterebbe dare un'occhiata ai dati di ascolto de Le Iene: la puntata andata in onda domenica sera ha registrato un ottimo 9,6% di share, con 1,3 milioni di telespettatori in prima serata. Dietro solo alla fiction di Canale 5 La rosa della vendetta (2,567 milioni, 14,4%), quella di Rai 1 Sempre al tuo fianco (2,296 milioni, 13,06%) e Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove (1,986 milioni, 10,1%). Il piatto forte della trasmissione di Italia 1 era la strombazzatissima intervista esclusiva a Michele Misseri, il protagonista di una delle vicende più agghiaccianti della cronaca nera italiana degli ultimi 20 anni: l'omicidio di Sarah Scazzi, il 26 agosto del 2010. Aveva 15 anni, era sua nipote. Liberoquotidiano.it - Le Iene, zio Michele e l'orrore su Sarah già morta: "Volevo violentarla, ma...", parole choc Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Partiamo da questo assunto: la tv del dolore piace agli italiani, ancora e sempre. Basterebbe dare un'occhiata ai dati di ascolto de Le: la puntata andata in onda domenica sera ha registrato un ottimo 9,6% di share, con 1,3 milioni di telespettatori in prima serata. Dietro solo alla fiction di Canale 5 La rosa della vendetta (2,567 milioni, 14,4%), quella di Rai 1 Sempre al tuo fianco (2,296 milioni, 13,06%) e Che tempo che fa di Fabio Fazio sul Nove (1,986 milioni, 10,1%). Il piatto forte della trasmissione di Italia 1 era la strombazzatissima intervista esclusiva aMisseri, il protagonista di una delle vicende più agghiaccianti della cronaca nera italiana degli ultimi 20 anni: l'omicidio diScazzi, il 26 agosto del 2010. Aveva 15 anni, era sua nipote.

