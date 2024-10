Lazio, parla legale: “Il Fare vigila su discriminazioni, non c’entra con comunità ebraica” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Il Fare (Football Against Racism in Europe) è come un osservatorio contro la discriminazione e non c'entra nulla con la comunità ebraica. Si tratta di un'organizzazione inglese di Londra, che ha una serie di compiti, tra cui vigilare sulle discriminazioni, l'omofobia e il razzismo, e ha una convenzione con la Uefa. Quindi i Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – ''Il(Football Against Racism in Europe) è come un osservatorio contro la discriminazione e non c'entra nulla con la. Si tratta di un'organizzazione inglese di Londra, che ha una serie di compiti, tra cuire sulle, l'omofobia e il razzismo, e ha una convenzione con la Uefa. Quindi i

«La nostra è una comunità di gente per bene - persone oneste che vivono la città ogni giorno con senso civico - rispetto delle regole e attenzione al bene comune che non hanno nulla a che fare con la malavita» - . iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Fedez, la replica del sindaco di Rozzano: «Questa reputazione non ci appartiene» sembra essere il primo su iO Donna. Il sindaco, ovviamente, ammette che «i fatti di cronaca ci sono stati e, come accade ovunque, ci saranno sempre. Non ci tiriamo indietro di fronte alle difficoltà, ma ci impegniamo ogni giorno per trovare soluzioni concrete, senza ... (Iodonna.it)

San Faustino per la pace : "Noi - operatori di inclusione. Vogliamo fare comunità" - Luca Bongianni . Ma quest’anno don Piero Dini, preposto del Duomo, punta l’attenzione sulla delicata situazione geopolitica. Quest’anno ho messo nel programma religioso una messa per invocare il dono della pace nel mondo, quella di sabato 12 ottobre alle 9 in Duomo". A tutto ciò si accompagnano le tante iniziative delle 55 associazioni sociali, sportive e culturali coinvolte nel programma. (Lanazione.it)

Aziende e welfare : il motore per aggregare pubblico e privato e rendere le comunità locali più resilienti - Il tema al centro dell’appuntamento a Cesena è il welfare aziendale, con un focus sulle opportunità che imprese e i dipendenti potranno cogliere nel territorio. Un welfare aziendale che è in continua crescita. A dirlo sono i dati dello studio di Mediatip, elaborato con il patrocinio... (Cesenatoday.it)