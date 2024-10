Israele, Usa inviano sistema antimissile Thaad: cos’è e come funziona (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio in Israele del sistema di difesa antimissile Thaad, che potrebbe risultare utile in caso di nuovo attacco dell'Iran dopo quello sferrato da Teheran 2 settimane fa con il lancio di quasi 200 missili. "Su indicazione del Presidente – si legge in una nota del portavoce del Pentagono – Israele, Usa inviano sistema antimissile Thaad: cos’è e come funziona L'Identità. Lidentita.it - Israele, Usa inviano sistema antimissile Thaad: cos’è e come funziona Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno annunciato l'invio indeldi difesa, che potrebbe risultare utile in caso di nuovo attacco dell'Iran dopo quello sferrato da Teheran 2 settimane fa con il lancio di quasi 200 missili. "Su indicazione del Presidente – si legge in una nota del portavoce del Pentagono –, UsaL'Identità.

