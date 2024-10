Insulti razzisti, calciatore interrompe il gioco e si siede in campo per protesta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha interrotto la partita sedendosi sul campo di gioco, questo l'eclatante gesto di Jairo Alegria durante il match di Eccellenza tra Jonica e Avola. Il calciatore colombiano, militante nella squadra di casa, ha deciso di dire basta dopo aver ricevuto diversi Insulti razzisti da alcuni "tifosi" Messinatoday.it - Insulti razzisti, calciatore interrompe il gioco e si siede in campo per protesta Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ha interrotto la partita sedendosi suldi, questo l'eclatante gesto di Jairo Alegria durante il match di Eccellenza tra Jonica e Avola. Ilcolombiano, militante nella squadra di casa, ha deciso di dire basta dopo aver ricevuto diversida alcuni "tifosi"

Bologna - Ndoye a cuore aperto : "Mi dicevano che non avrei fatto il calciatore - oggi gioco in Champions..." - Ho dovuto adattarmi, cambiare il mio dribbling". Bologna, 9 ottobre 2024 – L'avvio di stagione del Bologna di Vincenzo Italiano sta vivendo momenti di alti e bassi. Ti trovi di fronte a un blocco basso, contro cinque difensori che sono abituati ad affrontare Leao ogni fine settimana. L'esterno svizzero ha poi parlato anche delle difficoltà del campionato italiano e di come i difensori in ...

Il calciatore approfitta del gioco fermo e urina vicino alla bandierina del corner : l'arbitro estrae il cartellino rosso – Video - Proprio in quel momento, il numero 10 dell'Atletico Awajun si è messo a urinare appena fuori dal campo. Espulso per aver urinato a bordo campo: succede anche questo in Perù. L'arbitro non lo ha perdonato e l'espulsione è stata immediata. L'accadutoNel corso del secondo tempo, il gioco era stato interrotto per accertarsi delle ...