Infortuni, Margiotta (Confsal): “Bene dati Inail ma non abbassare la guardia” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La riduzione del 16,1% degli Infortuni sul lavoro registrata nel 2023 in confronto all’anno precedente, presentati oggi dal L'articolo Infortuni, Margiotta (Confsal): “Bene dati Inail ma non abbassare la guardia” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Infortuni, Margiotta (Confsal): “Bene dati Inail ma non abbassare la guardia” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La riduzione del 16,1% deglisul lavoro registrata nel 2023 in confronto all’anno precedente, presentati oggi dal L'articolo): “ma nonla” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortuni - Margiotta (Confsal) : “Bene dati Inail ma non abbassare la guardia” - (Adnkronos) – “La riduzione del 16,1% degli infortuni sul lavoro registrata nel 2023 in confronto all’anno precedente, presentati oggi dal presidente dell’Inail nella Relazione Annuale dell’istituto sono una buona notizia, come quella della diminuzione nello stesso periodo del 9,5% degli accadimenti mortali. (Webmagazine24.it)

Infortuni - Margiotta (Confsal) : “Bene dati Inail ma non abbassare la guardia” - Ciò, però, non può far abbassare la guardia, visti i dati di nuovo […]. (Adnkronos) – “La riduzione del 16,1% degli infortuni sul lavoro registrata nel 2023 in confronto all’anno precedente, presentati oggi dal presidente dell’Inail nella Relazione Annuale dell’istituto sono una buona notizia, come quella della diminuzione nello stesso periodo del 9,5% degli accadimenti mortali. (Periodicodaily.com)