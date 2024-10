Ilnapolista.it - In Spagna il razzismo infesta pure le partite tra youtuber: «scimmia» e la Francia abbandona il campo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sabato scorso si è tenuta nello stadio dell’Atletico Madrid, il Cívitas Metropolitano, una partita amatoriale tra creators di YouTube () francesi e spagnoli. Tuttavia la partita è stata caratterizzata per un brutto episodio diche ha comportato la sospensione della gara. Come segnala Afp, infatti, “i giocatori francesi hannoto ilper protestare contro un insulto apparentemente razzista da parte di un tifoso“. Che laabbia problemi con tifosi che spesso si macchiano dinon è notizia nuova. Tanti i casi legati a Vinicius. Ma in questo caso, l’episodio, assume gravità maggiore. So Foot ha intervistato uno dei protagonisti della partita., loZack Nani: «Li hanno chiamati arabi sporchi» So Foot ha intervistato Zack Nani,francese molto famoso, innella partita incriminata.