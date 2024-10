In 30mila a San Damiano tra mongolfiere, aerei e tante attrazioni per i più piccoli (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oltre 30mila persone all’aeroporto di San Damiano per la tre che ha visto la prima edizione della Balloon cup e l’apertura di quello che diventerà il primo Flying museum d’Italia. La giornata finale della tre giorni aperta l’11 ottobre ha visto il passaggio della pattuglia Legend - aerei d’epoca Ilpiacenza.it - In 30mila a San Damiano tra mongolfiere, aerei e tante attrazioni per i più piccoli Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Oltrepersone all’aeroporto di Sanper la tre che ha visto la prima edizione della Balloon cup e l’apertura di quello che diventerà il primo Flying museum d’Italia. La giornata finale della tre giorni aperta l’11 ottobre ha visto il passaggio della pattuglia Legend -d’epoca

