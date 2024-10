Ilnapolista.it - Il Times ci spera: “Guardiola ha lasciato la porta aperta all’Inghilterra”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Pephalaalla possibilità di diventare il prossimo commissario tecnico dell’Inghilterra.non ha escluso l’idea di prendere in carico l’Inghilterra la prossima estate, quando scadrà il suo contratto con il Manchester City“. Lo scrive il. Evidentemente il quotidiano inglese ha visto la puntata di Che Tempo Che Fa di ieri, quando Fabio Fazio ha chiesto anotizie sul suo futuro. «Lasciare il City? Non è vero, non ho ancora deciso», ha detto Pep. «E non è nemmeno vero che sarò il prossimo allenatore dell’Inghilterra. Se l’avessi deciso lo direi Non lo so neanche io, può succedere di tutto». Uno degli amici di lunga data di, Txiki Begiristain, lascerà il City alla fine della stagione.è estremamente vicino a Begiristain, suo ex compagno di squadra del Barcellona.