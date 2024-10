Liberoquotidiano.it - "Il segreto di Uomini e donne". Maria De Filippi e la sua squadra, un tesoro per Mediaset: occhio a questi numeri

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus David dedicata al piccolo schermo CHI SALE () La stagione diparte col piede giusto e inanella subito un 25% di share di media nella puntata andata in onda venerdi nel primo pomeriggio di Canale 5. Un programma che ha più di 25 annidi vita e ha subìto varie trasformazioni ma che rimane sempre in perfetta salute. Risultati che si spiegano forse anche perla capacità degli autori e della conduttrice di andare al cuore delle storie e delle loro articolazioni. Venerdì si iniziava con un ballo scandito da “Il paradiso” di Patty Pravo per poi dare spazio a un chiarimento tra Valerio e Gemma. Incomprensioni dovute alle presunte infedeltà del primo per cui sembra che il lieto fine sia al momento rimandato. Problemi anche tra Gabriele che deve scegliere tra Sabrina e Ilaria e forse anche altre contendenti.