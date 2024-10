Il Robot Selvaggio e Alperia: l'incontro tra tecnologia e sostenibilità (Di lunedì 14 ottobre 2024) In occasione dell'uscita al cinema del Robot Selvaggio il 10 ottobre, Alperia, uno dei principali produttori di energie rinnovabili in Italia, sponsorizza la tenera storia DreamWorks Animation con un concorso, abbracciando i valori della storia. Comingsoon.it - Il Robot Selvaggio e Alperia: l'incontro tra tecnologia e sostenibilità Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) In occasione dell'uscita al cinema delil 10 ottobre,, uno dei principali produttori di energie rinnovabili in Italia, sponsorizza la tenera storia DreamWorks Animation con un concorso, abbracciando i valori della storia.

Il Robot Selvaggio : il film animato avrà un sequel - È una bella notizia per i fan del film per famiglie. La pellicola è entrata …. L'omonimo bestseller di Peter Brown funge da materiale di partenza per questo film d'animazione. Lo scorso fine settimana, Il Robot Selvaggio è riuscito a superare i 100 milioni di dollari a livello globale. Durante la Contenders Series di Deadline di questo fine settimana, Chris Sanders ha dichiarato alla stampa che ... (Movieplayer.it)

“Il robot selvaggio” - fiaba ecologista che mostra l’incontro tra natura e tecnologia con uno stupendo stile impressionista - Inizia così un doppio percorso di crescita e di formazione, quello dell’oca per l’apprendimento del volo (necessario per la migrazione) e quello di Roz che, aiutata dalla volpe Fink (Alessandro Roja) con il suo sarcasmo disarmante, scoprirà ciò per cui non è programmata: l’empatia e l’amore. Ne “Il robot selvaggio”, prende spunto dall’omonimo romanzo illustrato di Peter Brown per mostrare ... (Bergamonews.it)

Il robot selvaggio : svelata la data di uscita in VOD dell'ultimo film d'animazione di Chris Sanders - Ciò significa che sarà disponibile in digitale solo 18 giorni dopo il lancio nelle sale americane. Megalopolis: flop annunciato, solo 4 milioni d'incasso, Il robot selvaggio primo con 35 milioni Di cosa parla il film? L'incontro/scontro tra natura e tecnologia è al centro de Il robot selvaggio, emozionante pellicola scritta e diretta dallo stesso regista di Lilo & Stitch, Chris Sanders, ... (Movieplayer.it)