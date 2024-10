Il più grande match di boxe degli ultimi anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) «L’imbattibilità di qualcuno stasera cadrà!», con questo annuncio Michael Buffer - fratello di Bruce e famoso annunciatore dei più grandi match di pugilato degli ultimi decenni - ha presentato il cosiddetto “match del secolo” tra Artur Beterbiev e Dmitry Bivol. A Riad, in Arabia Saudita, il derby russo tra il daghestano di discendenza cecena naturalizzato canadese (Beterbiev) e campione WBC, IBF e WBO, e il russo cresciuto tra Kirghizistan e San Pietroburgo (Bivol) campione WBA (Super) e IBO, ha deciso il campione indiscusso nei mediomassimi (al limite delle 175 libbre, 80 chili) assegnando anche la cintura The Ring, vacante. La costruzione del match non è passata attraverso scontri a suon di trash talking, insulti o show organizzati. Data la rinomata qualità dei due atleti coinvolti, il match era così atteso da non avere nemmeno bisogno di promozione. Ultimouomo.com - Il più grande match di boxe degli ultimi anni Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) «L’imbattibilità di qualcuno stasera cadrà!», con questo annuncio Michael Buffer - fratello di Bruce e famoso annunciatore dei più grandidi pugilatodecenni - ha presentato il cosiddetto “del secolo” tra Artur Beterbiev e Dmitry Bivol. A Riad, in Arabia Saudita, il derby russo tra il daghestano di discendenza cecena naturalizzato canadese (Beterbiev) e campione WBC, IBF e WBO, e il russo cresciuto tra Kirghizistan e San Pietroburgo (Bivol) campione WBA (Super) e IBO, ha deciso il campione indiscusso nei mediomassimi (al limite delle 175 libbre, 80 chili) assegnando anche la cintura The Ring, vacante. La costruzione delnon è passata attraverso scontri a suon di trash talking, insulti o show organizzati. Data la rinomata qualità dei due atleti coinvolti, ilera così atteso da non avere nemmeno bisogno di promozione.

