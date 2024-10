Il Napoli di Conte è la squadra che corre di più in Serie A: cinque chilometri più dell’anno scorso (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Napoli di Conte è la squadra che corre di più in Serie A: cinque chilometri in più dell’anno scorso. A ricordarlo è la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Scrive la Gazza: Il Napoli capolista è la squadra che macina più chilometri di corsa effettiva delle venti della Serie A. Doppiamente al primo posto, dunque. Perché alla fine i punti sono lo specchio degli atteggiamenti quotidiani, di questa ritrovata cultura del lavoro che ha trasformato il gruppo azzurro: 65,526 km corsi di media a partita, quasi 5 di più della scorsa desolante stagione in cui gli azzurri chiusero al 17esimo posto in questa classifica e decimi in campionato. E domenica a Empoli sarà una sfida tra maratoneti. Dietro al Napoli, infatti, brilla la squadra di Roberto D’Aversa, che corre in media poco meno di 500 metri della capolista. Ilnapolista.it - Il Napoli di Conte è la squadra che corre di più in Serie A: cinque chilometri più dell’anno scorso Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ildiè lachedi più inA:in più. A ricordarlo è la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo. Scrive la Gazza: Ilcapolista è lache macina piùdi corsa effettiva delle venti dellaA. Doppiamente al primo posto, dunque. Perché alla fine i punti sono lo specchio degli atteggiamenti quotidiani, di questa ritrovata cultura del lavoro che ha trasformato il gruppo azzurro: 65,526 km corsi di media a partita, quasi 5 di più della scorsa desolante stagione in cui gli azzurri chiusero al 17esimo posto in questa classifica e decimi in campionato. E domenica a Empoli sarà una sfida tra maratoneti. Dietro al, infatti, brilla ladi Roberto D’Aversa, chein media poco meno di 500 metri della capolista.

