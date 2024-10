Quotidiano.net - I fidanzatini di piazza Oberdan. Quell’amore distrutto dal nazismo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di lunedì 14 ottobre 2024) A Trieste la chiamano “I”, ma la statua in bronzo diha un altro nome: “Cantico dei Cantici”. Lo scultore, Marcello Mascherini, la realizzò nel 1957 e rappresenta l’amore nella sua forma più semplice e pura: due figure stilizzate, un uomo e una donna, si abbracciano con delicatezza. È una scultura speciale, perché oggi evoca, per il luogo in cui è collocata, una vicenda struggente e misteriosa, la storia d’amore, finita tragicamente, fra due giovani triestini, Pino Robusti e Laura Mulli. Si sa poco di entrambi, se non che il 19 marzo 1945 avevano appuntamento proprio lì, in, davanti alla fermata del “Tram de Opcina”, storico e romantico mezzo di trasporto che dal centro città sale nel cuore del Carso.