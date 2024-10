Quotidiano.net - Hotel in fiamme ad Abano. Oltre quaranta intossicati

(Di lunedì 14 ottobre 2024)TERME (Padova), fumo e tanta paura in un grande albergo diTerme, l’Alexander, dove un incendio, poco dopo mezzanotte, ha svegliato di soprassalto gli270 ospiti, molti dei quali hanno raccontato di aver visto la morte in faccia. È stato il veloce e massiccio intervento dei vigili del fuoco – con una trentina tra camion e autobotti – e delle forze dell’ordine a permettere a tutti di salvarsi, anche se si contano 44 feriti, molti per intossicazione da fumo, solo 4 per traumi e fratture. Le, è stato accertato dai vigili del fuoco, sono partite dal vano di un quadro di distribuzione al secondo piano dell’. Si ipotizza una causa di tipo elettrico, quindi, mentre viene esclusa ogni ipotesi di dolo. L’Alexander poteva però trasformarsi in una trappola di fuoco, e il conteggio dei feriti, o peggio, sarebbe stato più grave.