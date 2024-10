Quotidiano.net - 'Hezbollah annuncia attacco a caserma nel centro Israele'

(Di lunedì 14 ottobre 2024)hato di aver preso di mira oggi con missili unamilitare situata a est della città costiera di Netanya, neldi, come parte di una serie di attacchi rivendicati contro basi e movimenti di soldati israeliani, in diverse località. Lo riporta Sky Arabia. I miliziani filoiraniani hanno affermato in un comunicato che i suoi combattenti hanno lanciato missili "contro ladi Beit Lid, a est di Netanya", in risposta "agli attacchi e ai massacri commessi dal nemico sionista". Ieri una un'altraaveva fatto 4 morti e una settantina di feriti.