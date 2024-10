Guardiola punzecchia Fazio: "Il Genoa è forte", poi posa col berretto della Sampdoria (Di lunedì 14 ottobre 2024) Curioso e simpatico siparietto nell'ultima puntata di 'Che tempo che fa', trasmissione condotta dal ligure (e Sampdoriano) Fabio Fazio che, domenica sera, ha avuto tra i propri ospiti Pep Guardiola, allenatore del Manchester City ed ex calciatore di quel Barcellona che, nella stagione 1991/1992 Genovatoday.it - Guardiola punzecchia Fazio: "Il Genoa è forte", poi posa col berretto della Sampdoria Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Curioso e simpatico siparietto nell'ultima puntata di 'Che tempo che fa', trasmissione condotta dal ligure (eno) Fabioche, domenica sera, ha avuto tra i propri ospiti Pep, allenatore del Manchester City ed ex calciatore di quel Barcellona che, nella stagione 1991/1992

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guardiola in Serie A - dall’apertura da Fazio alla verità - Forse le uniche due squadre in grado di poter provare a soddisfare l’ex Barcellona sono Inter e Juventus, ma i programmi di entrambi i club sono completamente differenti. Guardiola in Serie A: cosa c’è di vero Come scritto in precedenza, Guardiola ha scherzato sul suo possibile approdo in Serie A. Al momento il nostro campionato non sembra essere in cima alle possibilità del tecnico spagnolo. (Cityrumors.it)

Sampdoria - Guardiola e il regalo di Fazio : il VIDEO del dono tutto blucerchiato - Il tecnico del Manchester City è stato omaggiato dal presentatore Fabio Fazio: ecco il video Durante il programma televisivo Che tempo che fa su Discovery, Pep Guardiola è stato ospite da Fabio Fazio. Fazio, grande tifoso della Sampdoria, ha regalato al […]. Dopo una lunga e interessante chiacchierata, il conduttore televisivo ha fatto una sorpresa all’allenatore. (Calcionews24.com)

Guardiola lancia la proposta in diretta a Baggio da Fazio : “In Italia solo con lui come assistente” - Pep Guardiola è stato intervistato da Fabio Fazio in diretta a 'Che Tempo Che Fa' su NOVE con Roberto Baggio in collegamento. L'allenatore del Manchester City ha lanciato la proposta: "In Italia verrei solo con Baggio come assistente".Continua a leggere . (Fanpage.it)