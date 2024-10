Gip, resta in carcere il killer di Manuel Mastrapasqua (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto il carcere per Daniele Rezza, il 19enne che nella notte fra giovedì e venerdì ha ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wireless Manuel Mastrapasqua a Rozzano, nel Milanese. Il giovane resta quindi a San Vittore con le accuse di omicidio e rapina impropria aggravata. Quotidiano.net - Gip, resta in carcere il killer di Manuel Mastrapasqua Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il gip di Milano Domenico Santoro ha convalidato il fermo e disposto ilper Daniele Rezza, il 19enne che nella notte fra giovedì e venerdì ha ucciso con una coltellata e ha poi rapinato di un paio di cuffiette wirelessa Rozzano, nel Milanese. Il giovanequindi a San Vittore con le accuse di omicidio e rapina impropria aggravata.

Manuel Mastrapasqua - il killer resta in carcere : “Non so perché l’ho ucciso”. La fidanzata della vittima : “Sono distrutta” - com. – ha detto Ginevra, la fidanzata della vittima – Non si può uccidere per una reazione nel tentativo di riprendersele. Non è normale non sapere se si torna a casa vivi dopo una giornata di lavoro. Ieri sera a Rozzano, Comune alle porte di Milano, si è tenuta una fiaccolata in memoria di Manuel. Il gip ha deciso che il killer reo confesso dovrà restare in carcere (ANSA FOTO) – Notizie. (Notizie.com)

Omicidio a Rozzano - la città si è svegliata arrabbiata : “L'assassino di Manuel Mastrapasqua deve marcire in carcere” - Una fiaccolata come segno di vicinanza alla famiglia di Manuel. Ci sarà quella Rozzano che è stanca di vivere nella paura e nel terrore. Non auguro alla tua famiglia di passare quello che stanno passando i cari di un povero ragazzo che stava ascoltando tornando a casa dal lavoro e tu? Devi marcire giuro". (Ilgiorno.it)

