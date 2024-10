Folle notte a Napoli: 8 stranieri feriti tra risse, spari e coltellate (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – risse, spari e coltellate tra cittadini stranieri nella Folle notte di Napoli: quattro interventi dei carabinieri, 8 feriti in varie zone della città. È il bilancio della notte appena trascorsa. Alle 2.20 i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per alcune persone ferite. Alcuni giovani di origini straniere si sarebbero L'articolo Folle notte a Napoli: 8 stranieri feriti tra risse, spari e coltellate proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) –tra cittadininelladi: quattro interventi dei carabinieri, 8in varie zone della città. È il bilancio dellaappena trascorsa. Alle 2.20 i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti presso l'ospedale Pellegrini per alcune persone ferite. Alcuni giovani di origini straniere si sarebbero L'articolo: 8traproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

