Firenze: furto in appartamento all'Isolotto. Portati via soldi, gioielli e borse di lusso. Arrestati tre uomini (Di lunedì 14 ottobre 2024) il GIP ha convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di tre uomini di età compresa tra i 39 e 48 anni (tutti di origine cilena), ritenuti i presunti autori di un furto aggravato in appartamento messo a segno la scorsa settimana nel quartiere fiorentino dell'Isolotto L'articolo Firenze: furto in appartamento all'Isolotto. Portati via soldi, gioielli e borse di lusso. Arrestati tre uomini proviene da Firenze Post.

