Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, torna la truffa dell'uomo di mezzo: imprendiitore perde 23mila euro

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Ancona), 14 ottobre 2024 - I poliziotti fabrianesi scoprono una nuovamessa a segno online e denunciano il presunto autore. Tutto è iniziato nello scorso mese di settembre, quando un imprenditore fabrianese ha presentato denuncia al commissariato di polizia cittadino denunciando di avere subito unaonline con le modalità del “man in the middle”. In particolare, premettendo di avere da diversi anni rapporti di affari con una ditta fornitrice del nord Italia, intorno alla metà del mese di settembre aveva ricevuto una mail nella quale il partner commerciale gli comunicava di avere cambiato banca di appoggio per i pagamenti. Di conseguenza la presunta ditta del Nord aveva inoltrato un nuovo Iban.