Era un homeless adesso è milionario grazie alle figurine È specializzato in Messi | Mi invitò a casa sua

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Era un. Èin: “Mi” “Dodici anni fa sono emigrato negli Stati Uniti e i miei inizi sono stati difficili. Non era il sogno americano. Praticamente sono finito per strada, vivendo e dormendo in macchina. Un giorno ero in un centro di donazioni, un posto dove i poveri comprano vestiti di seconda mano, e ho visto una collezione didi calcio. Costava 200 dollari e io avevo solo 200 dollari. Sapevo che il calcio stava crescendo negli Stati Uniti, che il collezionismo di baseball o basket generava molti soldi nel paese, e pensavo che forse ne valeva la pena, che avrei potuto ricavarne qualcosa. Davvero non immaginavo che avrei finito per dedicarmi esclusivamente”. Damian Olivera-Bergallo è argentino.