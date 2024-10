Diffamazione a Casaleggio assolto l’ex M5s Giovanni Favia | fu espressione del diritto di critica politica

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di lunedì 14 ottobre 2024), ex consigliere regionale emiliano del Movimento 5 Stelle, è statocon formula piena dall’accusa diai danni di Davide, socio fondatore del partito ora in mano a Giuseppe Conte. Nel 2019 il Tribunale di Roma aveva condannatoa 500 euro di multa e al risarcimento di 15mila euro astesso e allaAssociati, a causa di un articolo pubblicato cinque anni prima su Il Tempo in cui attaccava il Movimento per l’assenza di trasparenza. La Corte di appello ha invece ribaltato la sentenza, definendo l’azione «direttadeldi». La sentenza della Corte d’appello, tra i primi a essere espulsi dal M5s nel lontano 2012, si era sempre difeso dalle accuse definendo «pertinente e legittimo» il suo intervento sul quotidiano. Del medesimo avviso anche la Corte di appello.