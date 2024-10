Diffamati dagli antagonisti: "Vogliamo 170mila euro di danni" (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex sindaco di centrodestra Dario Allevi e l’ex assessore leghista alla Sicurezza, Federico Arena, chiedono un risarcimento dei danni rispettivamente di 100mila e 70mila euro per la fiction “Colpo di Grazia“, il film antagonista a puntate del 2021 che attaccava l’ex Giunta con una satira grottesca sul presunto malaffare dell’urbanistica monzese. Al processo, fissato per il 30 ottobre al Tribunale di Monza, sono imputati di diffamazione i due tecnici che si sono occupati della diffusione online, mentre sono rimasti ignoti gli autori di “Colpo di Grazia“, che si nascondevano sotto lo pseudonimo della fantomatica regista di finzione Skyler Grey. Ilgiorno.it - Diffamati dagli antagonisti: "Vogliamo 170mila euro di danni" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ex sindaco di centrodestra Dario Allevi e l’ex assessore leghista alla Sicurezza, Federico Arena, chiedono un risarcimento deirispettivamente di 100mila e 70milaper la fiction “Colpo di Grazia“, il film antagonista a puntate del 2021 che attaccava l’ex Giunta con una satira grottesca sul presunto malaffare dell’urbanistica monzese. Al processo, fissato per il 30 ottobre al Tribunale di Monza, sono imputati di diffamazione i due tecnici che si sono occupati della diffusione online, mentre sono rimasti ignoti gli autori di “Colpo di Grazia“, che si nascondevano sotto lo pseudonimo della fantomatica regista di finzione Skyler Grey.

