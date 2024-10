Compleanno con il pancione per Francesca Sofia Novello: il look per la festa (Di lunedì 14 ottobre 2024) Compleanno speciale per Francesca Sofia Novello, che il 13 ottobre ha spento 31 candeline. La modella è in attesa del secondo figlio da Valentino Rossi: dopo Giulietta, arriverà un’altra femminuccia. Lei ha festeggiato insieme al compagno con una romantica cena stellata e non ha perso occasionie per mostrare il suo look. La festa con Valentino Al ristorante“Buon Compleanno amore” scrive Valentino Rossi su Instagram, accompagnando le dolci parole con un cuore rosso. Nello scatto social il campione di MotoGP tiene stretta la compagna, Francesca Sofia Novello. I due sorridono e sembrano avere la gioia negli occhi. Sono all’Osteria Francescana, rinomato ristorante modenese gestito da Massimo Bottura. Quello di Francesca Sofia sembra un festeggiamento intimo, a due: una cena d’amore. Le pietanze prelibate, una piccola torta con una candelina, l’ambiente raffinato con le luci soffuse. Lookdavip.tgcom24.it - Compleanno con il pancione per Francesca Sofia Novello: il look per la festa Leggi tutta la notizia su Lookdavip.tgcom24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)speciale per, che il 13 ottobre ha spento 31 candeline. La modella è in attesa del secondo figlio da Valentino Rossi: dopo Giulietta, arriverà un’altra femminuccia. Lei ha festeggiato insieme al compagno con una romantica cena stellata e non ha perso occasionie per mostrare il suo. Lacon Valentino Al ristorante“Buonamore” scrive Valentino Rossi su Instagram, accompagnando le dolci parole con un cuore rosso. Nello scatto social il campione di MotoGP tiene stretta la compagna,. I due sorridono e sembrano avere la gioia negli occhi. Sono all’Osteriana, rinomato ristorante modenese gestito da Massimo Bottura. Quello disembra un festeggiamento intimo, a due: una cena d’amore. Le pietanze prelibate, una piccola torta con una candelina, l’ambiente raffinato con le luci soffuse.

