Come ci si veste oltreoceano? I must-have dello stile k-pop (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è una novità che, da qualche anno a questa parte, il mondo della moda abbia ampliato il proprio sguardo dimostrando uno spiccato interesse per l’oriente. E ancor di più per la Corea. Così lo stile coreano, e sopratutto le sue icone, hanno presto popolato i front row delle sfilate e i Red Carpet degli eventi più esclusivi generando un fenomeno chiamato Korean Wave. Espanso dalla moda, mercato da 41,5 miliardi di dollari in Corea, alla musica, grazie a star del K-pop Come le BLACKPINK e BTS, ma anche al turismo, fortemente influenzato dai social. Iodonna.it - Come ci si veste oltreoceano? I must-have dello stile k-pop Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Non è una novità che, da qualche anno a questa parte, il mondo della moda abbia ampliato il proprio sguardo dimostrando uno spiccato interesse per l’oriente. E ancor di più per la Corea. Così locoreano, e sopratutto le sue icone, hanno presto popolato i front row delle sfilate e i Red Carpet degli eventi più esclusivi generando un fenomeno chiamato Korean Wave. Espanso dalla moda, mercato da 41,5 miliardi di dollari in Corea, alla musica, grazie a star del K-pople BLACKPINK e BTS, ma anche al turismo, fortemente influenzato dai social.

