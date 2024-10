Cani entrano in giardino e sbranano la gattina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gatta sbranata nel giardino di casa dai Cani che partecipavano a una battuta di caccia al cinghiale e che sono riusciti a penetrare nel recinto senza lasciare scampo a Lucia, questo il nome della gattina. Nel tentativo di salvarla è rimasta ferita la proprietaria, la signora Cristina, che ha riportato lesioni alle mani provocate dai denti dei Cani. E’ quanto accaduto in zona Conservoni San Marco ieri intorno alle 13.45. Cristina ha avvertito strani rumori in giardino , e’ scesa subito e ha visto due Cani che rincorrevano i suoi gatti, rovesciando le ciotole del cibo. Purtroppo per la gatta Lucia, che cercava di fuggire, non c’è stato scampo: i Cani l’hanno raggiunta e uccisa. Momenti di fuga a cattura ripetuti nei quali Cristina, nel tentativo di salvare la sua amata gatta, ha riportato anche ferite alle mani, oltre al grandissimo choc. Lanazione.it - Cani entrano in giardino e sbranano la gattina Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gatta sbranata neldi casa daiche partecipavano a una battuta di caccia al cinghiale e che sono riusciti a penetrare nel recinto senza lasciare scampo a Lucia, questo il nome della. Nel tentativo di salvarla è rimasta ferita la proprietaria, la signora Cristina, che ha riportato lesioni alle mani provocate dai denti dei. E’ quanto accaduto in zona Conservoni San Marco ieri intorno alle 13.45. Cristina ha avvertito strani rumori in, e’ scesa subito e ha visto dueche rincorrevano i suoi gatti, rovesciando le ciotole del cibo. Purtroppo per la gatta Lucia, che cercava di fuggire, non c’è stato scampo: il’hanno raggiunta e uccisa. Momenti di fuga a cattura ripetuti nei quali Cristina, nel tentativo di salvare la sua amata gatta, ha riportato anche ferite alle mani, oltre al grandissimo choc.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Veleno per cani in un giardino di Caronno - è allarme - Dopo un periodo di relativa calma, da quando erano state trovate esche su alcune aiuole, ecco tornato l’incubo dei padroni dei cani: una famiglia ha trovato nel suo giardino di casa, in via Santa Margherita, una strana poltiglia rosa che ha [. E’ di nuovo allerta per il rischio di avvelenamento dei cani a Caronno Pertusella. (Ilnotiziario.net)