Cade e si ferisce sul Sentiero degli Dei: salvata 62enne escursionista (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, una donna di 62 anni, originaria di Casoria, è stata soccorsa sul Sentiero degli Dei dopo aver subito un trauma all'arto inferiore a seguito di una caduta. L'escursionista si trovava nei pressi della mattonella 12 quando ha allertato la centrale operativa del 118 di Salernotoday.it - Cade e si ferisce sul Sentiero degli Dei: salvata 62enne escursionista Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, una donna di 62 anni, originaria di Casoria, è stata soccorsa sulDei dopo aver subito un trauma all'arto inferiore a seguito di una caduta. L'si trovava nei pressi della mattonella 12 quando ha allertato la centrale operativa del 118 di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scivola su un sentiero roccioso e cade per 50 metri : muore escursionista - Una persona è morta venerdì sulle montagne dell'Alto Adige durante un'escursione. Secondo le prime informazioni, l'incidente è avvenuto lungo il sentiero delle rocce di Velloi, nel meranese. L'allarme è scattato poco dopo le 12: la vittima sarebbe scivolata mentre percorreva un tratto... (Trentotoday.it)

Cade sul sentiero impervio. Salvata dopo diverse ore - Quindi la 63enne è stata consegnata ai sanitari dell’ambulanza della Croce Verde di Villa Minozzo e portata all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti per ricevere le cure del caso. Cade rovinosamente una 63enne mentre era in cerca di funghi con il marito in una zona impervia oltre Pietrachetta, nel comune di Villa Minozzo. (Ilrestodelcarlino.it)

Isola d’Elba : escursionista cade su sentiero al Castello del Volterraio. Soccorsa dai vigili del fuoco - . I vigili del fuoco sono intervenuti con l'equipaggio degli aerosoccorritori a bordo dell'elicottero Drago 60 L'articolo Isola d’Elba: escursionista cade su sentiero al Castello del Volterraio. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 22 settembre 2024, all'Isola d'Elba. corsa dai vigili del fuoco. (Firenzepost.it)