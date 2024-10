Borsa | l' Europa apre contrastata Parigi +007% Londra -013%

Borsa: l'Europa apre contrastata, Parigi +0,07%, Londra -0,13% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Apertura contrastata per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,07% a 7.583 punti, Londra cede lo 0,13% a 8.243 punti, Francoforte guadagna lo 0,19% a 19.409 punti e Madrid è quasi invariata (+0,01% a 7.578 punti). Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre contrastata, Parigi +0,07%, Londra -0,13% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Aperturaper le principali borse europee.guadagna lo 0,07% a 7.583 punti,cede lo 0,13% a 8.243 punti, Francoforte guadagna lo 0,19% a 19.409 punti e Madrid è quasi invariata (+0,01% a 7.578 punti).

