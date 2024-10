Dilei.it - Alma e Trieste, le due anime del libro che ha vinto il Campiello

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Federica Manzon, vincitrice del premiocon il romanzo, ci racconta l’importanza della geografia dei luoghi, che definiscono le nostre identità, del passato, che va maneggiato con cura, di memoria ed eredità famigliare, di radici da ritrovare. E di amore, che sia per un padre, un fratello o un Paese., la “terra di là” (la Jugoslavia), la guerra nei Balcani, passato e presente: sono i pilastri sui quali si costruisce il tuo romanzo. Ce n’è uno da cui tutto è partito?La prima cosa da cui sono partita è la geografia dei luoghi, l’idea di un confine dove c’è un di qua e un di là e quello che per me rappresentava, quel confine. Era più di una linea geografica, qualcosa che aveva a che fare con la costruzione della nostra identità. La doppia idea di confine sia come curiosità verso un di là sconosciuto che timore verso quello che ci può essere dall’altra parte.