Allarme San Martino | chiusi i sentieri per i Pizzetti vallo paramassi e falesie

Lecco, 14 ottobre 2024 - Il monte San Martino torna a far paura. Dopo il distacco di alcuni grossi massi dal versante sopra la zona delle Caviate, avvenuto nella giornata di domenica 13 ottobre scorso, l'amministrazione comunale corre ai ripari. Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, ha firmato nella giornata di oggi un'ordinanza (qui il testo completo) nella quale viene istituito il divieto transito sul vallo paramassi nel tratto compreso tra Rancio (in corrispondenza del civico 15 di via Paradiso) e Caviate, compreso l'accesso da via Montebello e via Corno Medale, sul sentiero dei Pizzetti (553), sui sentieri di avvicinamento a tutte le falesie della zona e di avvicinamento (e attraversamento) al vallo paramassi. A questo collegamento il provvedimento. Paura dall'alto Il distacco di massi si è verificato, come detto, nella giornata di domenica.

