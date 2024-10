Alessandra Mussolini dura sulla Bruganelli, che poi reagisce agli attacchi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha fatto un analisi sul percorso di Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle ed ha anche spiegato il motivo delle sue critiche: “Deve mantenere il suo ruolo. Anche a costo di risultare sinceramente simpatica. Invece lei parte e poi torna indietro quando vede che non butta bene. Così tira in ballo l’ex marito, la figlia e tutte le sue giustificazioni. Deve sostenere quello che è il ruolo che ricopre, non è che può fare la vittima quando le cose non sono semplici“. Dopo l’intervento della giurata, ha detto la sua anche Alessandra Mussolini, che ha preso una posizione sul caso. Alessandra Mussolini su Sonia e Selvaggia: “Ha ragione lei, non esce la verità, chiusa nella gabbia del suo ego”. Biccy.it - Alessandra Mussolini dura sulla Bruganelli, che poi reagisce agli attacchi Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nell’ultima puntata di Domenica In, Selvaggia Lucarelli ha fatto un analisi sul percorso di Soniaa Ballando con le Stelle ed ha anche spiegato il motivo delle sue critiche: “Deve mantenere il suo ruolo. Anche a costo di risultare sinceramente simpatica. Invece lei parte e poi torna indietro quando vede che non butta bene. Così tira in ballo l’ex marito, la figlia e tutte le sue giustificazioni. Deve sostenere quello che è il ruolo che ricopre, non è che può fare la vittima quando le cose non sono semplici“. Dopo l’intervento della giurata, ha detto la sua anche, che ha preso una posizione sul caso.su Sonia e Selvaggia: “Ha ragione lei, non esce la verità, chiusa nella gabbia del suo ego”.

