A Roma il rimpastino di Gualtieri dimissioni a sorpresa di Gotor

Un piccolo terremoto nella giunta della Capitale guidata da Roberto Gualtieri: iIl sindaco di Roma "ha ricevuto in queste ore le dimissioni per ragioni personali dell'assessore alla Cultura Miguel Gotor e ha indicato come suo successore Massimiliano Smeriglio". Nessun decreto ancora per l'addio improvviso di Gotor- le prossime ora forse potranno indicare cosa eventualmente c'è

Roma punta sul nuovo termovalorizzatore. Gualtieri : “Sarà avanzatissimo per l’ambiente” - Un duemillesimo di un cucchiaino di farina, questa è la quantità di polveri: molto meno di una via trafficata di Roma”, così Roberto Gualtieri. L'articolo Roma punta sul nuovo termovalorizzatore. “Il nuovo termovalorizzatore sarà avanzatissimo nelle prestazioni ambientali, ben oltre le ‘bat’ cioè i parametri europei. (Dayitalianews.com)

Roma - Gualtieri : termovalorizzatore in funzione per estate 2027 - Il sito di Santa Palomba è stato infatti “scelto perché è un’area industriale e perché ha snodi ferroviari merci”. . it. “Sarà un luogo green, a disposizione della città, in cui si vedrà finalmente come dai rifiuti si produrrà energia pulita superando la vergogna di una città priva di impianti, dai tempi della chiusura di Malagrotta, e che quindi non può smaltire correttamente i propri ... (Ildenaro.it)

Roma - il termovalorizzatore sarà pronto nel 2027. Gualtieri : “Sarà il più avanzato al mondo” - “Il ritardo di Roma di dotarsi di un impianto di termovalorizzazione è costato tanto alla città. L'unico vantaggio è che partendo tardi realizzeremo un progetto tra i più avanzati al mondo”, ha sottolineato Gualtieri. È un sistema predisposto da tempo, non avremo difficoltà”. Nella serra sperimentiamo anche la Co2 che cattureremo per far crescere le piante. (Quotidiano.net)