Zanotti per de Pascale: "Cattolico in politica" (Di domenica 13 ottobre 2024) L’attenzione circa il nome che i civici avrebbero individuato per una candidatura nella lista ‘de Pascale Presidente’ era alta: la scelta è infine caduta su Pier Luigi Zanotti, ingegnere, residente a Sant’Agata ma storico volto dell’associazionismo faentino di area cattolica. In particolare fra le fila del Pd la curiosità era tanta: con la scelta di Zanotti il mondo che gravita intorno a Faenza Cresce ha individuato un profilo dal bacino realisticamente diverso rispetto a quello del candidato dem Niccolò Bosi, che dunque non dovrà temere concorrenza interna. L’habitat di Zanotti è quello della realtà civica Faenza Cresce: al suo debutto, al complesso dei Salesiani, si notano intorno a lui l’assessore Davide Agresti – sul palco con Zanotti – il presidente di Caviro Carlo Dalmonte, l’assessora Martina Laghi, il consigliere comunale Andrea Luccaroni. Ilrestodelcarlino.it - Zanotti per de Pascale: "Cattolico in politica" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L’attenzione circa il nome che i civici avrebbero individuato per una candidatura nella lista ‘dePresidente’ era alta: la scelta è infine caduta su Pier Luigi, ingegnere, residente a Sant’Agata ma storico volto dell’associazionismo faentino di area cattolica. In particolare fra le fila del Pd la curiosità era tanta: con la scelta diil mondo che gravita intorno a Faenza Cresce ha individuato un profilo dal bacino realisticamente diverso rispetto a quello del candidato dem Niccolò Bosi, che dunque non dovrà temere concorrenza interna. L’habitat diè quello della realtà civica Faenza Cresce: al suo debutto, al complesso dei Salesiani, si notano intorno a lui l’assessore Davide Agresti – sul palco con– il presidente di Caviro Carlo Dalmonte, l’assessora Martina Laghi, il consigliere comunale Andrea Luccaroni.

Ha conseguito un master in Sostenibilità e ha fatto parte della Commissione Diocesana per la costituzione delle Comunità energetiche. Ha maturato la passione per l'impegno sociale nel campo dell'associazionismo cattolico, in particolare in Azione Cattolica, dove è stato presidente diocesano dal 2017 al 2024

