Wta 1000 Wuhan 2024: Sabalenka stende Zheng in tre set e si prende il titolo (Di domenica 13 ottobre 2024) Aryna Sabalenka è la nuova regina del torneo Wta 1000 di Wuhan 2024. La bielorussa ha infatti regolato in finale la padrona di casa Zheng Qinwen in tre set al termine di una battaglia di due ore e 36 minuti di gioco, vinta con il punteggio di 6-3 5-7 6-3. La numero 2 Wta si conferma imbattibile sul cemento di Wuhan, dove aveva già vinto le passate due edizioni, disputate nel 2018 e 2019. Gara che la bielorussa ha rischiato di complicare dopo un primo set vinto meritatamente per 6-3 senza concedere nulla alla cinese: nel secondo set infatti la classe ’98 ha avuto un break di vantaggio ma si è fatta recuperare, cedendo il servizio che è valso a Zheng il 7-5. Nel terzo set Sabalenka si è portata subito avanti di due break, ma la tenacia della sua avversaria le ha permesso di rientrare in partita: alla fine però nulla ha potuto sotto i pesanti colpi della fuoriclasse di Minsk. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Arynaè la nuova regina del torneo Wtadi. La bielorussa ha infatti regolato in finale la padrona di casaQinwen in tre set al termine di una battaglia di due ore e 36 minuti di gioco, vinta con il punteggio di 6-3 5-7 6-3. La numero 2 Wta si conferma imbattibile sul cemento di, dove aveva già vinto le passate due edizioni, disputate nel 2018 e 2019. Gara che la bielorussa ha rischiato di complicare dopo un primo set vinto meritatamente per 6-3 senza concedere nulla alla cinese: nel secondo set infatti la classe ’98 ha avuto un break di vantaggio ma si è fatta recuperare, cedendo il servizio che è valso ail 7-5. Nel terzo setsi è portata subito avanti di due break, ma la tenacia della sua avversaria le ha permesso di rientrare in partita: alla fine però nulla ha potuto sotto i pesanti colpi della fuoriclasse di Minsk.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Sabalenka-Zheng : finale Wta 1000 Wuhan 2024 (VIDEO) - Di seguito i momenti chiave e gli scambi più belli della partita. La bielorussa trionfa con il punteggio di 6-3 5-7 6-3 dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza. . Il video degli highlights del match tra Aryna Sabalenka e Zheng Qinwen, la finale del torneo Wta 1000 di Wuhan 2024. The post Highlights Sabalenka-Zheng: finale Wta 1000 Wuhan 2024 (VIDEO) appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Wta 1000 Wuhan 2024 - Sabalenka in finale : “Vinto perchè ho accettato la sconfitta” - ” The post Wta 1000 Wuhan 2024, Sabalenka in finale: “Vinto perchè ho accettato la sconfitta” appeared first on SportFace. ” Tra i tanti errori di Gauff spiccano soprattutto i 21 doppi falli, tra cui quello sul match point che ha di fatto regalato la vittoria all’attuale numero uno della Race Wta. Aryna Sabalenka ha parlato in conferenza stampa dopo la semifinale del torneo Wta 1000 di Wuhan ... (Sportface.it)

Wta 1000 Wuhan 2024 - programma e ordine di gioco domenica 13 ottobre : finale Sabalenka-Zheng - WTA WUHAN 2024: IL TABELLONE DEL TORNEO MONTEPREMI COPERTURA TV Wta 1000 Wuhan 2024, programma e ordine di gioco domenica 13 ottobre: finale Sabalenka-Zheng A partire dalle 8:30 italiane Finale doppio Muhammad/Pegula vs Danilina-Khromacheva o Alexandrova-Siniakova A seguire (1) Sabalenka vs (5) Zheng The post Wta 1000 Wuhan 2024, programma e ordine di gioco domenica 13 ottobre: finale ... (Sportface.it)