Verso la Manovra, incentivi per chi non va in pensione. Più detrazioni per i figli a carico (Di domenica 13 ottobre 2024) Il governo favorevole alla proposta del Partito democratico sul congedo paritario di cinque mesi. Ires premiale per chi investe, il ministro dell’Economia apre al suggerimento di Confindustria Quotidiano.net - Verso la Manovra, incentivi per chi non va in pensione. Più detrazioni per i figli a carico Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) Il governo favorevole alla proposta del Partito democratico sul congedo paritario di cinque mesi. Ires premiale per chi investe, il ministro dell’Economia apre al suggerimento di Confindustria

Manovra 2025 - tra pochi giorni il varo del provvedimento : verso spending review da 4 miliardi di euro. A rischio i fondi per la scuola? - Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rassicura famiglie e imprese: la manovra di bilancio 2025 sarà "equilibrata" e non richiederà loro alcun sacrificio. L'articolo Manovra 2025, tra pochi giorni il varo del provvedimento: verso spending review da 4 miliardi di euro. . A rischio i fondi per la scuola? sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Manovra - verso tagli ai Ministeri per 4 miliardi - I Ministeri sono chiamati a dare un contributo importante per il reperimento di risorse per finanziare le misure espansive della manovra. (Imolaoggi.it)

Manovra : verso Cdm lunedì alle 18 per avvio legge bilancio - La legge di Bilancio vera e propria deve essere presentata al parlamento entro il 20 ottobre. (LaPresse) – Dovrebbe tenersi lunedì alle 18, a quanto apprende LaPresse, una riunione del Consiglio dei ministri per l’avvio della Legge di Bilancio. . Roma, 10 ott. Entro Martedì – 15 ottobre – il governo deve inviare all’Ue il Documento programmatico di Bilancio, in cui illustrare alla Commissione il ... (Lapresse.it)