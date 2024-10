Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi si dichiara ad un corteggiatore di Francesca Sorrentino: la richiesta social

(Di domenica 13 ottobre 2024) L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatriz D'Orsi, ha recentemente attirato l'attenzione dei fan con alcune Instagram Stories in cui ha espresso il suo interesse per Gabriel, attuale corteggiatore di Francesca Sorrentino. Beatriz ha chiesto pubblicamente l'Instagram del ragazzo, suscitando l'interesse del pubblico. Dopo essere stata tempestata di messaggi dai follower, ha confermato di aver trovato il suo profilo. Questo episodio ha sollevato domande su possibili sviluppi futuri.