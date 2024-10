Ultimissime. Il capitano Bianchi non sarà rischiato. Difesa: accanto a Cavallari torna Achy (Di domenica 13 ottobre 2024) La lista degli assenti, anche per Orvietana-Siena è piuttosto lunga e annovera nomi di peso: Bianchi, Giannetti, Di Gianni e Tirelli. Se per gli ultimi tre i tempi di recupero si preannunciano piuttosto lunghi, per quanto riguarda il capitano la scelta è stata principalmente quella di non rischiarlo, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati (Livorno, Poggibonsi e Sangiovannese, nell’arco di una settimana). La formazione che scenderà in campo questo pomeriggio allo stadio Muzi sarà quella vista all’opera dal primo minuto contro il Seravezza con un’unica eccezione: in Difesa, a fianco di Cavallari, davanti alla porta presidiata da Stacchiotti (2006), tornerà a vestire la maglia titolare Achy (nella foto); a destra della linea agirà Morosi (2004), a sinistra Di Paola (2005). Il centrocampo vedrà Lollo in cabina di regia, con Mastalli e Farneti (2004) mezzali. Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Il capitano Bianchi non sarà rischiato. Difesa: accanto a Cavallari torna Achy Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) La lista degli assenti, anche per Orvietana-Siena è piuttosto lunga e annovera nomi di peso:, Giannetti, Di Gianni e Tirelli. Se per gli ultimi tre i tempi di recupero si preannunciano piuttosto lunghi, per quanto riguarda illa scelta è stata principalmente quella di non rischiarlo, considerando anche i prossimi impegni ravvicinati (Livorno, Poggibonsi e Sangiovannese, nell’arco di una settimana). La formazione che scenderà in campo questo pomeriggio allo stadio Muziquella vista all’opera dal primo minuto contro il Seravezza con un’unica eccezione: in, a fianco di, davanti alla porta presidiata da Stacchiotti (2006), tornerà a vestire la maglia titolare(nella foto); a destra della linea agirà Morosi (2004), a sinistra Di Paola (2005). Il centrocampo vedrà Lollo in cabina di regia, con Mastalli e Farneti (2004) mezzali.

