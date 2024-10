Superbike: Gp Portogallo. Razgatlioglu vince gara-2 davanti a Bulega (Di domenica 13 ottobre 2024) All'Estoril chiude terzo Bautista ESTORIL (Portogallo) - Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha vinto gara-2 del Round di Estoril del Campionato del Mondo di Superbike. Il leader del Mondiale ha preceduto le Ducati di Nicolò Bulega e Alvaro Bautista. Quarta piazza per Jonathan Rea Ilgiornaleditalia.it - Superbike: Gp Portogallo. Razgatlioglu vince gara-2 davanti a Bulega Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) All'Estoril chiude terzo Bautista ESTORIL () - Toprak(ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) ha vinto-2 del Round di Estoril del Campionato del Mondo di. Il leader del Mondiale ha preceduto le Ducati di Nicolòe Alvaro Bautista. Quarta piazza per Jonathan Rea

Superbike : Gp Portogallo. A Bulega la Superpole Race - it Racing - Ducati), che brucia sulla linea del traguardo, . Bruciato sulla linea del traguardo Razgatlioglu ESTORIL (PORTOGALLO) - Grande spettacolo nella domenica mattina del Round di Estoril con la Superpole Race del Campionato del Mondo Superbike che al Circuito Estoril: vince Nicolò Bulega (Aruba. (Ilgiornaleditalia.it)

Superbike : Gp Portogallo. Razgatlioglu vince Gara 1 davanti a Bulega - Il turco sempre leader in classifica ma il pilota della Ducati non molla ESTORIL (PORTOGALLO) - Toprak Razgatlioglu porta a casa la prima vittoria per la Bmw all'Estoril, in Gara 1 nel Round del Portogallo del Mondiale Superbike. Una gara combattuta che si è chiusa con cinque costruttori nelle prime . (Ilgiornaleditalia.it)

