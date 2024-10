Sinner non si ferma più, trionfa a Shangai e omaggia Djokovic: “Ho battuto una leggenda” (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai battendo in finale Novak Djokovic con il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un’altra partita meravigliosa di Jannik, bravo ad alzare il livello dal tiebreak del primo set in poi contro un Djokovic fino a quel momento perfetto. Freddo e decisivo nei momenti che contano per conquistare il settimo titolo nel 2024, il 17° in carriera. Semplicemente straordinario Sinner che diventa il più giovane campione nella storia del torneo e il primo in grado di battere Djokovic in finale a Shanghai. Quella contro Novak Djokovic è “una delle più sfide difficili che c’è nel circuito”, ha detto Sinner a caldo. “Nole ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho combattuto fino alla fine: è una vittoria speciale visto l’avversario”. Secoloditalia.it - Sinner non si ferma più, trionfa a Shangai e omaggia Djokovic: “Ho battuto una leggenda” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikconquista anche il Masters 1000 di Shanghai battendo in finale Novakcon il punteggio di 7-6, 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Un’altra partita meravigliosa di Jannik, bravo ad alzare il livello dal tiebreak del primo set in poi contro unfino a quel momento perfetto. Freddo e decisivo nei momenti che contano per conquistare il settimo titolo nel 2024, il 17° in carriera. Semplicemente straordinarioche diventa il più giovane campione nella storia del torneo e il primo in grado di batterein finale a Shanghai. Quella contro Novakè “una delle più sfide difficili che c’è nel circuito”, ha dettoa caldo. “Nole ha servito alla grande nel primo set, ho fatto fatica a fare break. Ho comfino alla fine: è una vittoria speciale visto l’avversario”.

