Sinner-Djokovic oggi, finale Atp Shanghai: quando giocano, orario e dove vederla in tv (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner giocherà oggi la finale del Masters 1000 di Shanghai. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak Djokovic. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semifinale Sinner ha superato in due set Tomas Machac con il punteggio di Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikgiocheràladel Masters 1000 di. Il 23enne tennista azzurro affronterà il 37enne Novak. Appuntamento alle 10.30 ora italiana in diretta tv e streaming per quello che sarà l'ottavo incrocio tra i due. In semiha superato in due set Tomas Machac con il punteggio di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner a Shanghai punta il terzo ‘1000’ stagionale e ritrova Djokovic dopo quasi 9 mesi - E le motivazioni non mancano, con Nole che a Shanghai cerca il 100° titolo della carriera e sarà senz’altro desideroso di prendersi qualche rivincita nei confronti di Sinner, il quale è ancora sotto 4-3 negli scontri diretti, ma si è aggiudicato tre delle ultime quattro sfide. Dall’altro lato della rete ritrova Novak Djokovic, avversario che ha in un certo qualsenso accompagnato l’esplosione ad ... (Sportface.it)

Puppo si sbilancia su Sinner-Djokovic : “Italiano favorito - ma il serbo farà di tutto per vincere il titolo n.100” - Questa volta è lui che ha più spazio, può permettersi eventualmente anche di andare al terzo. Djokovic ha il grande obiettivo di vincere il 100° titolo. C’è stato un momento in cui ha messo giù il ginocchio nel match con Fritz, contro il quale ha accusato un calo fisico. 1 al mondo in casa a Torino: sarà un delirio collettivo“, prosegue il telecronista di Eurosport. (Oasport.it)

Pronostico e quote Jannik Sinner – Novak Djokovic - finale ATP Shanghai Masters 13-10-2024 - Jannik Sinner contro Novak Djokovic è ancora una delle partite più belle, almeno potenzialmente, che questo sport possa offrire. Chi sia più forte ora non è in discussione, carta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Uno dei pochi. Anche a 37 anni e mezzo il serbo è ancora in grado di vincere tornei di questo livello perché è un vero fenomeno. (Infobetting.com)