Sinner arriva un incredibile annuncio dopo il trionfo a Shanghai | assurdo!

Jannik Sinner, arriva un annuncio pazzesco dopo la vittoria del titolo a Shanghai nella finale dei Masters 1000 contro Djokovic Un'ennesima giornata magica per il numero 1 al mondo. Ancora una vittoria, ancora un titolo, il settimo nel 2024. Jannik Sinner ha trionfato anche ai Masters 1000 di Shanghai, battendo per 7-6, 6-3 Novak Djokovic. Per il serbo nulla di fatto, nessun trofeo in quest'annata, eccezion fatta per la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Si tratta della 42a finale persa su 140 disputate. Jannik Sinner dopo la vittoria di Shanghai (LaPresse) – Calciomercato.itUn successo che ha, ancora una volta, cementificato il primo posto di Sinner nella classifica ATP. L'altoatesino ha dominato questo 2024 e tenterà di mantenere il primato anche nel 2025 ai prossimi Australian Open a gennaio, dove è anche il campione in carica.

