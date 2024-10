Serie C | il Benevento cala la manita contro l’Altamura

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ilbatte per 5-0, nel match valido per la nona giornata della stagione 2024/2025 diC. La formazione di casa si dimostra solida e non lascia spazio agli avversari, rimasti in dieci dopo circa mezz’ora dal fischio di inizio. Al termine dei novanta minuti, i giallorossi collezionano tre punti che li portano provvisoriamente in testa alla classifica. La partita inizia con la rete del, che arriva dopo appena tre minuti in campo. Cardinali sbaglia il rinvio, con la palla che colpisce Perlingieri. L’attaccante dei giallorossi non si lascia scappare la chance e manda la sfera in porta per l’1-0. La situazione in casa Latina precipita: Nunziata e Vona sono costretti a chiedere il cambio per infortunio e poco dopo Ndoj viene ammonito per la seconda volta, lasciando i compagni in inferiorità numerica.