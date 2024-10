Sedia elettrica, fucilazione o iniezione letale: “Scegli te come vuoi morire…” (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo 25 anni di carcere un uomo è stato condannato a morte e ora dovrà Scegliere come morire: le opzioni sono tre Richard Moore un uomo di 59 anni è stato arrestato e condannato a morte per aver ucciso con un colpo di pistola il commesso James Mahoney durante una rapina nella contea di Spartanburg avvenuta nel settembre del 1999. Il rapinatore era entrato, in realtà, disarmato nel negozio. A tirar fuori le proprie armi è stato Mahoney che, puntandole contro Moore, ha dato il via a uno scontro armato. L’oggi cinquantanovenne gli ha sfilato una delle sue pistole per difendersi e quando ha premuto il grilletto ha colpito in pieno il commesso, uccidendolo sul colpo. All’arrivo della polizia Moore è stato trovato ferito, ma ancora in vita. Un uomo dovrà Scegliere come morire (Ansa Foto) – PixabayA 25 anni dal suo arresto Moore è stato condannato alla pena di morte. Cityrumors.it - Sedia elettrica, fucilazione o iniezione letale: “Scegli te come vuoi morire…” Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Dopo 25 anni di carcere un uomo è stato condannato a morte e ora dovràeremorire: le opzioni sono tre Richard Moore un uomo di 59 anni è stato arrestato e condannato a morte per aver ucciso con un colpo di pistola il commesso James Mahoney durante una rapina nella contea di Spartanburg avvenuta nel settembre del 1999. Il rapinatore era entrato, in realtà, disarmato nel negozio. A tirar fuori le proprie armi è stato Mahoney che, puntandole contro Moore, ha dato il via a uno scontro armato. L’oggi cinquantanovenne gli ha sfilato una delle sue pistole per difendersi e quando ha premuto il grilletto ha colpito in pieno il commesso, uccidendolo sul colpo. All’arrivo della polizia Moore è stato trovato ferito, ma ancora in vita. Un uomo dovràeremorire (Ansa Foto) – PixabayA 25 anni dal suo arresto Moore è stato condannato alla pena di morte.

