Scompare nel nulla, anziana ritrovata dopo ore di ricerche in un bosco (Di domenica 13 ottobre 2024) È stata ritrovata dopo ore di ricerche la 78enne scomparsa nel pomeriggio di domenica 13 ottobre a Todi. La donna è stata ritrovata nei boschi sotto Montenero da vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e 118. Una volta recuperata, la 78enne è stata portata in ospedale per accertamenti. Perugiatoday.it - Scompare nel nulla, anziana ritrovata dopo ore di ricerche in un bosco Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) È stataore dila 78enne scomparsa nel pomeriggio di domenica 13 ottobre a Todi. La donna è statanei boschi sotto Montenero da vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino e 118. Una volta recuperata, la 78enne è stata portata in ospedale per accertamenti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanremo : coppia di sessantenni ritrovata dopo una notte passata nei boschi di Bajardo - - (Adnkronos) - Mobilitazione di soccorsi, durante la notte, per trovare due sessantenni, marito e moglie di nazionalità belga, che si erano persi nei boschi di Bajardo. I due, probabilmente in vacanza nell'imperiese, si sono persi nel pomeriggio dopo essere usciti a fare una passeggiata, forse per cercare funghi. (Liberoquotidiano.it)

Choc in una scuola in provincia di Padova : studentessa 16enne ritrovata morta dopo caduta dal secondo piano. Ipotesi suidicio - Una studentessa, durante l'orario di lezione, è stata ritrovata morta nei locali della scuola. Ipotesi suidicio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . L'articolo Choc in una scuola in provincia di Padova: studentessa 16enne ritrovata morta dopo caduta dal secondo piano. Una terribile tragedia ha scosso la comunità scolastica di un istituto scolastico in provincia di Padova. (Orizzontescuola.it)

Chiara è stata Ritrovata in Campania - Sta Bene dopo Tre Giorni di Scomparsa - Il ritorno di Chiara è stato accolto con sollevazione da parte della famiglia e della comunità locale, che nei giorni precedenti aveva espresso profonda ansia per la sua incolumità. Le operazioni di ricerca si sono intensificate verso sud quando è emerso che Chiara potrebbe essere fuggita con il suo fidanzato ventunenne, la cui famiglia ha radici a Napoli, ma risiede attualmente a Mozzagrogna. (Abruzzo24ore.tv)