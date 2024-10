Sanità in Puglia: la Fials insoddisfatta dopo l'incontro in Regione con Montanaro e Piemontese (Di domenica 13 ottobre 2024) A Bari, nella sede della Regione Puglia, l'11 ottobre si è tenuto l'incontro tra la Fials, le organizzazioni sindacali, il vicepresidente della Giunta regionale, Raffaele Piemontese e il direttore del dipartimento Salute Vito Montanaro, sui piani delle assunzioni e sulle nuove tariffe per le Foggiatoday.it - Sanità in Puglia: la Fials insoddisfatta dopo l'incontro in Regione con Montanaro e Piemontese Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) A Bari, nella sede della, l'11 ottobre si è tenuto l'tra la, le organizzazioni sindacali, il vicepresidente della Giunta regionale, Raffaelee il direttore del dipartimento Salute Vito, sui piani delle assunzioni e sulle nuove tariffe per le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sanità in Puglia: la Fials insoddisfatta dopo l'incontro in Regione con Montanaro e Piemontese - L'incontro sui piani delle assunzioni e sulle nuove tariffe per le prestazioni aggiuntive, si è tenuto l'11 ottobre a Bari ... (foggiatoday.it)

Meteo, weekend con sole caldo e nuvole sulle Dolomiti. La nebbia farà la sua comparsa in pianura e nelle valli - Stop a maltempo, piogge e bombe d'acqua: è tempo di chiudere l'ombrello, almeno per il momento. Le perturbazioni che hanno creato diversi disagi nelle ultime settimane hanno ... (ilgazzettino.it)

Giornata delle Ville Venete tra cultura, gusto e benessere. Oltre 100 edifici pronti ad accogliere migliaia di visitatori - Più di 160 esperienze all'interno di oltre 100 ville tra il Veneto e il Friuli. Sono i numeri che raccontano la terza edizione della Giornata delle Ville Venete, che si svolgerà ... (ilgazzettino.it)