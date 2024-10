Quarto incidente mortale a Ravenna: moto contro trattore agricolo, centauro perde la vita (Di domenica 13 ottobre 2024) Ravenna, 13 ottobre 2024 – Quarto incidente mortale sulle strade Ravennati nell’arco di poco più di 24 ore, oggi pomeriggio sulla via Sant'Alberto, la stessa dove ieri ha perso la vita l’operaio 41enne Marco Capozza. L’incidente di oggi, che ha visto lo scontro tra una moto e un trattore agricolo, si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Carlina, a San Romualdo. A perdere la vita è stato il centauro, un cinquantottenne. Erano circa le 15.30 quando la moto, una Bmw di grossa cilindrata, stava procedendo su via Sant'Alberto dal paese verso Ravenna. Nella direzione opposta arrivava un trattore agricolo con rimorchio pieno di sacchi in procinto di svoltare a sinistra in via Carlina. Alla vista del mezzo, il centauro ha tentato una disperata frenata, visibile dai segni sull’asfalto, ma non è riuscito a evitare lo schianto. Ilrestodelcarlino.it - Quarto incidente mortale a Ravenna: moto contro trattore agricolo, centauro perde la vita Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 –sulle stradeti nell’arco di poco più di 24 ore, oggi pomeriggio sulla via Sant'Alberto, la stessa dove ieri ha perso lal’operaio 41enne Marco Capozza. L’di oggi, che ha visto lo stra unae un, si è verificato all'altezza dell'incrocio con via Carlina, a San Romualdo. Are laè stato il, un cinquantottenne. Erano circa le 15.30 quando la, una Bmw di grossa cilindrata, stava procedendo su via Sant'Alberto dal paese verso. Nella direzione opposta arrivava uncon rimorchio pieno di sacchi in procinto di svoltare a sinistra in via Carlina. Alla vista del mezzo, ilha tentato una disperata frenata, visibile dai segni sull’asfalto, ma non è riuscito a ere lo schianto.

