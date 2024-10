Prepara una torta poi sparisce nel nulla, cosa sappiamo della scomparsa del 16enne in Brianza (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ultima volta che la famiglia l'ha visto era a casa, in cucina, poco prima di mezzanotte: stava Preparando una torta. Poi nessuno ha più saputo nulla di lui. Poco prima della una di notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre viene inquadrato da una telecamera di videosorveglianza mentre cammina a Monzatoday.it - Prepara una torta poi sparisce nel nulla, cosa sappiamo della scomparsa del 16enne in Brianza Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) L'ultima volta che la famiglia l'ha visto era a casa, in cucina, poco prima di mezzanotte: stavando una. Poi nessuno ha più saputodi lui. Poco primauna di notte tra giovedì 10 e venerdì 11 ottobre viene inquadrato da una telecamera di videosorveglianza mentre cammina a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Prepara una torta poi sparisce nel nulla, cosa sappiamo della scomparsa del 16enne in Brianza - Luca Z., residente a Monticello Brianza, non torna a casa da giovedì sera: del caso dell'allontanamento del giovane si è occupata anche la trasmissione "Chi l'ha visto?" che ha pubblicato un appello ... (monzatoday.it)

Pumpkin pie: ricetta per il giorno del Ringraziamento - Come fare la pumpkin pie: ricetta made in USA dedicata agli amanti dei dolci, della zucca e della tradizione americana. (tag24.it)

La manovra finanziaria e il torto del ministro Giorgetti, Papetti: «Parlar chiaro senza edulcorare la realtà» - Egregio Direttore, leggendo il suo giornale oggi mi fa un po' specie il "crucifige" contro il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, reo, ahi lui, di aver ... (ilgazzettino.it)