Pozzuoli, l'appello di una mamma (Di domenica 13 ottobre 2024) Ricevo e pubblico Abbiamo un sogno: uno spazio in cui tutti i bambini, indipendentemente dalle proprie abilità, possano giocare insieme. Da qui parte l' idea di realizzare un parco inclusivo, un luogo dove i bambini, indipendentemente dalle proprie abilità, potessero giocare insieme. Qui in Italia, purtroppo, non ci sono molte opzioni di parchi giochi inclusivi, Pozzuoli, l'appello di una mamma Il Blog di Giò.

